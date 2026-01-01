I presepi di Oropa, una tradizione da scoprire sotto le festività di Natale

Durante le festività natalizie, a Oropa è possibile ammirare una ricca collezione di presepi da tutto il mondo, dal più antico che risale al Settecento, fino a quelli contemporanei.

Come riportato sul proprio sito web, il “presepe” più antico del Santuario di Oropa è la cappella della Natività di Gesù del Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Furono i pastori della valle di Oropa a volerne fortemente la costruzione, che fu resa possibile grazie all’intervento del Duca Carlo Emanuele II, che finanziò parte dei lavori. La capanna di Betlemme, costruita utilizzando i materiali locali, ospita al suo interno uno straordinario presepe a grandezza naturale, tra i più antichi del Biellese. Le statue al suo interno raffigurano il Bambino, la Madonna, S. Giuseppe, il bue, l’asino e due angeli. Due pastori contemplano la scena in ginocchio, un terzo è seduto a destra e suona uno strumento a fiato. La gloria è un tripudio di angeli e cherubini: un centinaio di figure circa che appoggiate sulle nuvole in terracotta arricchiscono le pareti della cappella sviluppandosi dall’interno della capanna.

Al centro del chiostro del Santuario, come da tradizione viene allestita la capanna del presepe con statue a grandezza naturale, donate della Confraternita di Oropa. Osservando attentamente, accanto alla Sacra Famiglia, fanno capolino una pecora con il suo agnellino, che animano la scena.

Spostandosi nella Basilica Antica, si può ammirare un presepe realizzato dagli scultori Bergland della Val Gardena, allestito da Ilario Bortolan: la statue in legno sono rifinite a mano e alcune impreziosite dall’intervento dell’artista Bruno Lardschneider di San Candido.

Nella Basilica Superiore del Santuario (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo. In ogni Paese, la scena della natività è stata interpretata secondo i costumi e le tradizioni della gente del posto: in Perù ad esempio i presepi sono costituiti da una specie di altarino ad ante ( i San Marcos) dipinto con fiori coloratissimi e contenente una miriade di statuine. Oltre ai presepi peruviani, nella collezione di Oropa ( donata da Pier Giuseppe Alvigini e Arnaldo Zona) si possono ammirare presepi provenienti dall’Africa, realizzati in ebano, dalla Boemia, in prezioso cristallo, dal Mozambico, in foglie di banano, dalle Filippine in noce di cocco, dal Madagascar, Argentina, Cile, Egitto, Arabia Saudita, Alaska, Messico… Una testimonianza di fede e di artigianato locale che ha varcato i confini dello spazio e del tempo per giungere fino a noi.