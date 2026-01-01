Lutto a Valdilana, addio a Lelia Zangrossi

Il mondo della scuola e della cultura biellese piange la scomparsa di Lelia Zangrossi, morta all’età di 74 anni. Insegnante per anni all’istituto superiore di ragioneria “Bona” di Mosso, Lelia Zangrossi ha ricoperto anche la carica di presidente dell’associazione “La Finestra sull’arte”. Era attiva all'interno dell'Opera Pia Sella di Mosso e grazie a lei era stata allestita l'aula storica della scuola di Mosso.

La professoressa era stata anche l'autrice di alcuni testi tra i quali “Cucina di una volta, saggezza e buone maniere” realizzato con lo chef Alberto Regis.

Le esequie sono state affidate all'impresa funebre De Fabianis Fenice. Il funerale è sabato 3 gennaio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Mosso in frazione di Valdilana, mentre il rosario verrà recitato venerdì 2 gennaio alle 18 nella stessa chiesa.