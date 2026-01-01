Petardi contro l’auto, scoppia la lite tra vicini a Verrone nella notte di Capodanno

Lite nella notte di Capodanno a Verrone, dove una discussione tra vicini di casa è degenerata in uno scontro fisico. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del nuovo anno e ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Mongrando e dei sanitari del 118.

Secondo quanto riferito dai militari intervenuti, un uomo ha segnalato che alcuni vicini avrebbero lanciato petardi e fuochi d’artificio in direzione delle auto parcheggiate, colpendo anche il suo veicolo. Dopo un primo alterco verbale, avvenuto dal balcone di casa con alcuni residenti del quinto piano, l’uomo avrebbe invitato uno dei vicini a raggiungerlo presso la propria abitazione per un chiarimento.

Poco dopo, la situazione è precipitata: una volta aperta la porta, sarebbe scoppiata una lite che ha coinvolto complessivamente tre uomini e due donne. Nel parapiglia sarebbero rimasti feriti due dei partecipanti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118: una persona è stata trasportata in ospedale, mentre un’altra ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso.

I protagonisti della vicenda sono tutti residenti a Verrone: si tratta di un uomo di nazionalità rumena nato nel 1997, una donna del 1995, un uomo del 2007 e un altro del 1998.

I Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento, i reati ipotizzati risultano procedibili a querela di parte.