 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 31 dicembre 2025, 18:30

Da Biella a Oropa, un buon numero di persone in via Italia per la Marcia della Pace FOTO e VIDEO

Il corteo raggiungerà in serata la Basilica Antica di Oropa, dove il vescovo di Biella Roberto Farinella presiederà la Santa Messa.

Da Biella a Oropa, un buon numero di persone in via Italia per la Marcia della Pace (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Da Biella a Oropa, un buon numero di persone in via Italia per la Marcia della Pace (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Un buon numero di persone si è dato appuntamento nella prima serata di oggi, 31 dicembre, per prendere parte alla Marcia della Pace. In tale occasione, si è tenuto anche un momento di preghiera ecumenica per invocare proprio il dono della pace. Il corteo, partito dalla Chiesa della Santissima Trinità, raggiungerà in serata la Basilica Antica di Oropa, dove il vescovo di Biella Roberto Farinella presiederà la Santa Messa delle 22.30. Seguirà poi uno scambio di auguri fraterno.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore