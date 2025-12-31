Un buon numero di persone si è dato appuntamento nella prima serata di oggi, 31 dicembre, per prendere parte alla Marcia della Pace. In tale occasione, si è tenuto anche un momento di preghiera ecumenica per invocare proprio il dono della pace. Il corteo, partito dalla Chiesa della Santissima Trinità, raggiungerà in serata la Basilica Antica di Oropa, dove il vescovo di Biella Roberto Farinella presiederà la Santa Messa delle 22.30. Seguirà poi uno scambio di auguri fraterno.
In Breve
mercoledì 31 dicembre
martedì 30 dicembre
lunedì 29 dicembre
domenica 28 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Da Biella a Oropa, un buon numero di persone in via Italia per la Marcia della Pace FOTO e VIDEO
Il corteo raggiungerà in serata la Basilica Antica di Oropa, dove il vescovo di Biella Roberto...