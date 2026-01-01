Biella, il meteo del 2026: il quadro dei primi giorni

Negli ultimi giorni, il Biellese è stato caratterizzato da un calo delle temperature, con condizioni meteo variabili e sprazzi di pioggia che hanno scandito le nostre giornate. L’inverno ha tardato ad arrivare, ma l’inizio del 2026 si prospetta particolarmente rigido, rispetto alla media precedente.

Dalle temperature in prossimità dello zero, a seconda dell’area specifica, l’anno nuovo “infrangerà” le minime attuali, fin dal primo giorno. Il sole brillerà alto nel cielo, con nuvolosità variabile, ma prevalentemente minima.

Secondo 3Bmeteo, la situazione regionale sarà caratterizzata da correnti secche e un campo di alte pressioni, garantendo tempo stabile e assolato sull’intero territorio. Cieli sereni o poco nuvolosi saranno riscontrabili sull’arco alpino e saranno rare le condizioni di nuvolosità più elevata. In pianura, l’instabilità sarà più evidente.

Oggi, 1° gennaio 2026, cieli poco nuvolosi per l’intera giornata con venti deboli. L’allerta ghiaccio permane e nonostante le temperature previste siano comprese fra i 4 e i -1° C, in base alle zone potrebbe variare.

Venerdì 2 si prospetta maggiormente assolato e le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi fra i 4 e i -3°C, con lievi venti per tutto l’arco della giornata.

Sabato 3 il sole splenderà con forza per l’intera giornata e le massime aumenteranno fino a raggiungere i 7°C, le minime arriveranno a -2°C, ma permane l’allerta ghiaccio.

Per concludere il fine settimana, domenica 4 sarà caratterizzata da bel tempo, senza la presenza di nuvole. Le temperature varieranno dai 4 ai -2°C, senza particolari variazioni.