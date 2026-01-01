 / CRONACA

01 gennaio 2026

Uomo cade in un laghetto a Masserano, portato in salvo dai Vigili del Fuoco

Il 118 lo ha trasportato in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, 1° gennaio, i Vigili del Fuco sono intervenuti a Masserano. 

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 18,30 un uomo sarebbe caduto in un laghetto che si trova nei pressi della sua abitazione, e non riuscendo ad uscire autonomamente i familiari presenti in casa, avrebbero allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato il malcapitato ad uscire dall’acqua in sicurezza.

L’uomo, che avrebbe più di 70 anni, è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato per le valutazioni e il trattamento del caso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.

s.zo.

