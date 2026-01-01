Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella

Biella, incidente nella notte di Capodanno, coinvolte tre auto

E' successo in via Milano

Incidente stradale nella notte di Capodanno a Biella. Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio, tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro lungo via Milano, all’altezza dell’incrocio con via Gamba.

L’impatto è avvenuto pochi minuti dopo le 24, in un orario in cui il traffico, seppur ridotto, era ancora presente a causa dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. La circolazione ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

