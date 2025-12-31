Valdilana, boom di visitatori al Presepe Gigante di Marchetto FOTO

Straordinario il numero di persone che hanno visitato in questi giorni il Presepe Gigante di Marchetto e moltissime sono le recensioni entusiaste di chi trascorre un po' di tempo a rivivere questa esperienza nel suggestivo percorso, che coinvolge grandi e piccini. In questi giorni sono stati collocati anche i Re Magi con un cammello a grandezza reale. La Pro Loco di Mosso accoglie i visitatori con vino caldo e cioccolata in alcuni dei giorni di festa.

Il 6 gennaio, al pomeriggio, è attesa anche la Befana che porterà dolcetti ai bambini presenti. L'allestimento è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 11 gennaio, Nella casetta sotto il campanile della chiesa di Mosso, i visitatori possono ritirare una mappa descrittiva del percorso e per i bambini è stata approntato un foglio con una caccia agli oggetti coinvolgente e istruttiva.