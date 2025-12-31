A Occhieppo Inferiore i calendari verranno distribuiti a metà gennaio

A Occhieppo Inferiore i calendari offerti dal Comune saranno consegnati ai cittadini verso la metà del mese di gennaio. In attesa della distribuzione ufficiale, l’amministrazione comunale ha reso disponibile una bozza del calendario per permettere a tutti di prenderne visione con anticipo, visto che gli stessi riportano i giorni di conferimento della raccolta dei rifiuti.

La bozza è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sui canali social ufficiali, così da consentire ai residenti di verificare correttamente i giorni di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti: umido, differenziato e carta.

L’iniziativa è pensata per agevolare l’organizzazione domestica e garantire fin da subito una gestione corretta della raccolta, evitando disguidi nelle prime settimane dell’anno.