Luci, decorazioni e comunità: a Mezzana premiate le case più natalizie

La Pro Loco di Mezzana Mortigliengo ha organizzato, con l'occasione del Natale, un concorso "La Casa più Natalizia" che ha visto coinvolti tutti coloro che, in paese, amano gli addobbi natalizi. Il concorso ha visto la partecipazione di una ventina di famiglie del paese che, per l'occasione, si sono ritrovate domenica 21 dicembre presso la nuova sede della Pro Loco per la premiazione finale a seguito delle fotografie scattate alle abitazioni illuminate a festa. Una giuria scelta per l'occasione ha decretato i primi 5 classificati con premiazione dedicata. È stato inoltre donato un piccolo premio di partecipazione a tutti gli altri partecipanti.



Lo Staff della Pro Loco si dichiara soddisfatto dell'evento: “Nel complesso sicuramente ben riuscito, e coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che, in questi mesi, ci hanno supportati nelle nostre iniziative. Per il 2026, il piccolo gruppo ha in mente nuove iniziative anche legate ai nuovi locali della sede di frazione Cereie”.