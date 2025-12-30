Capodanno sul ghiaccio: a Oropa una notte tra pattini, stelle e brindisi

C’è un modo diverso di salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto a quello nuovo. Un modo fatto di ghiaccio che scintilla sotto le luci, di risate che si rincorrono, di musica, di freddo che pizzica le guance e scalda il cuore. Succede a Oropa, dove domani, 31 dicembre, la pista di pattinaggio si trasforma in un luogo speciale per vivere una notte di Capodanno unica, sospesa tra sport, divertimento e magia.

Per l’occasione è prevista una apertura straordinaria serale: la pista sarà accessibile dalle 9.30 del mattino fino all’1.00 del primo gennaio, offrendo la possibilità di pattinare per tutta la giornata e accompagnare le ultime ore dell’anno direttamente sul ghiaccio, immersi nello scenario suggestivo del Santuario.

E allo scoccare della mezzanotte, quando il nuovo anno farà il suo ingresso, non mancherà il momento più atteso: panettone e spumante per tutti, per brindare insieme e condividere l’emozione dell’inizio di un nuovo capitolo. Un gesto semplice, ma carico di significato, che trasforma la pista in una grande festa collettiva.