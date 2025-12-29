Epifania a colpi di bocce: torna a Biella la "Baraonda della Befana"

Il Bocciodromo “Città di Biella”, in via Lombardia 3/a, ospiterà martedì 6 gennaio 2026 la “Baraonda della Befana”, torneo di bocce a partecipazione libera promosso dall’Equipe CSE onlus.

Le iscrizioni e i sorteggi sono previsti a partire dalle ore 13.30. La competizione è aperta a tutti, tesserati FIB e non, con l’esclusione dei tesserati FIB di categoria A e B. Il torneo si svolgerà in tre turni di incontri.

La classifica verrà determinata sulla base dei punti realizzati, con l’assegnazione di 20 punti per la vittoria e 10 punti per il pareggio. Sono previsti premi in base al numero dei partecipanti. Le iscrizioni si effettuano presso il bar del bocciodromo.

Per ulteriori informazioni: +39 320 3354332.