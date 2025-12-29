“A buon intenditore, poche parole” / “A bonu intendhidore, peràulas pagas”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “A buon intenditore, poche parole” può essere un’esortazione, ma anche un vanto. Nella Vergine Maria, che ascolta e risponde prontamente, con poche parole, abbiamo un bel modello da imitare.

Presentada de su dìciu:

Su dìciu: “A bonu intendhidore, peràulas pagas” podet esser’ un’ispronàda, ma puru unu bàntidu. In sa Virgine Maria, chi iscultat e rispondhet luego, cun pagas peràulas, tenimos unu bellu modellu de copiare.

“A bonu intendhidore, peràulas pagas”, narat unu dìciu antigu e podet esser’ intesu comente unu cussizu, pro no si fagher ripite’r una cosa già nada. Ma si podet intendher fintzas che bàntidu antitzipadu a pessone atenta e disposta a iscurtare su chi li narant pro su bene sou.

Custu dìciu, oe, mi faghet pensare a una pisedha bona intendhidora, Maria, s’Annuntziada, e a Deus, a su cale issa rispondhet “Emmo, acò, so sa teracca de su Segnore: sutzedat in me su chi tue cheres” (Lc 1, 38). A Deus li bastant bindhighi peràulas ebbia, nadas dae Maria, pro dare cumintzu a sa sarvesa de s’umana zenia, faghindhe leare carre umana a su Fizu sou Gesus. Pro Maria, bindh’at cherfidu caliguna in pius, ma pagas etotu, pro li isgiarire comente su dissignu de Deus, annuntziadu dae s’anghelu Gabriele, si tiat cumprire in Issa. E accollas cussas peràulas: “S’Ispìridu Santu at a falare subra de a tie e sa potèntzia de s’Altissimu t’at ammuntare cun s’umbra sua. Pro cussu su chi at a nascher’ at a esser santu e at a esser’ giamadu Fizu de Deus” (Lc 1, 35). Isgiarimentu cumpretu pro Maria; misteriu mannu pro nois! Dimandhamos a s’Annuntziada chi nos acanset sa gràscia de esser’ semper bonos intendhidores.

TESTO IN ITALIANO

“A buon intenditore, poche parole”, dice un nostro antico proverbio e può essere inteso come un consiglio, per non farsi ripetere una cosa già detta. Ma può intendersi anche come un vanto anticipato a persona attenta e disposta ad ascoltare quanto gli viene detto per il suo bene.

Questo proverbio, oggi, mi fa pensare a una giovinetta, buona ascoltatrice, Maria, la Vergine Annunziata, e a Dio, al quale ella risponde: “Sì, eccomi, sono la serva del Signore: si faccia in me secondo la tua volontà” (Lc 1, 38). A Dio bastano quindici parole soltanto, dette da Maria, per dare inizio alla salvezza del genere umano, facendo prendere carne umana al suo Figlio Gesù. Per Maria, c’è voluta qualche parola in più, ma poche ugualmente, per chiarirle come il disegno di Dio, annunziato dall’angelo Gabriele, si sarebbe compiuto in lei. Ed ecco quelle parole: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35). Chiarificazione completa per Maria; mistero grande per noi! Chiediamo alla Vergine Annunziata di ottenerci la grazia di essere sempre buoni ascoltatori.