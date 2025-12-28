Saggio di Natale per la Ginnastica Sprint di Cavaglià FOTO

La società Ginnastica Sprint di Cavaglià ha voluto augurare buone feste a tutti gli iscritti e ai loro familiari presentando un saggio a tema natalizio. Dopo una prima fase di riscaldamento, le atlete si sono divise tra i vari attrezzi iniziando alla trave, passando per corpo libero e per finire al trampolino elastico. Inoltre tutte le atlete si sono esibite in esercizi con gli elementi della propedeutica della ginnastica ritmica, con attrezzi quali nastro e palla.

“L’obiettivo principale del saggio è stato quello di celebrare il talento e l’impegno degli atleti. Ogni movimento, ogni salto e ogni rotazione rappresentano mesi di lavoro, un’occasione per apprezzare il risultato di tutto il loro impegno e per riconoscere le loro capacità. Si sono esibiti ginnasti dai 4 ai 26 anni, da chi ha iniziato a fare attività solo quest'anno fino agli agonisti” commenta Hortensia Dalimon, la tecnica responsabile e coordinatrice dell'evento.

Al termine della manifestazione tutte le partecipanti hanno ricevuto come omaggio un pensiero natalizio come ricordo dell’evento consegnatogli dal vicesindaco di Cavaglià. Il presidente della società coglie l'occasione per ringraziare i genitori che affidano i loro figli all'associazione cavagliese, ringrazia l’amministrazione comunale, il sindaco e il vicesindaco del comune di Cavaglià. Ringraziamenti estesi ai collaboratori Luca Tarello, Francesco Tarello, Giulia Pisani e Desiree Zola. L'ingresso è stato libero per tutti gli amanti di questa splendida disciplina.