 / Basso Biellese

Basso Biellese | 28 dicembre 2025, 07:40

Viverone, sotto le feste cambiano i giorni della raccolta differenziata: a disposizione i calendari 2026

Viverone, sotto le feste cambiano i giorni della raccolta differenziata: a disposizione i calendari 2026

In occasione delle festività, alcune raccolte dei rifiuti subiranno delle modifiche nel comune di Viverone. Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social. Le raccolte di carta e organico sono avvenute già nei giorni scorsi (24 e 26 dicembre) mentre per plastica e indifferenziato saranno rispettivamente il 31 dicembre e il 6 gennaio. 

Novità anche sui calendari di raccolta per l'anno 2026: sono, infatti, disponibili  sul sito istituzionale, presso gli uffici comunali e nelle principali attività commerciali del paese. Inoltre,  sono validi solo per il primo semestre 2026, poiché seguiranno novità e modifiche.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore