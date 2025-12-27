Natale in Coro a Casapinta, un momento di condivisione e unione

È stata una serata memorabile, ricca di calore, musica e festeggiamenti quella che si è svolta sabato 20 dicembre scorso a Casapinta.

Ad esibirsi nel concerto di Natale la Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini e da anni promotrice dell’evento “Natale in Coro”, e il Coro Taviglianense Le Voci del Sabato Sera, diretto da Alessandro Lamantia.

Un momento di condivisione e unione, allietato da canti natalizi, di genere popolare, religioso e di musica leggera, suggellato dalle belle parole e dagli auguri di Padre Luca ma anche il concerto conclusivo dei festeggiamenti per i 40 anni di fondazione della Corale di Casapinta.

La chiesa gremita di casapintesi e non ha reso il tutto ancora più speciale. La serata è proseguita con un ricco rinfresco, pandori e panettoni, tanti canti in allegria e scambio di auguri per le imminenti festività; auguri che la Corale di Casapinta porge a tutta la coralità biellese, al caloroso e affezionato pubblico e agli affettuosi sostenitori di sempre.