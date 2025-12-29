Presepe Meccanico di Pray: sarà visitabile fino all'11 gennaio FOTO e VIDEO

Incantevole e suggestivo, il Presepe Meccanico di Pray prende vita e conquista i visitatori (servizio di Riccardo Tosi per newsbiella.it)

Nel cuore della Valsessera, a Pray, l'incanto del Natale si manifesta in modo straordinario e inaspettato. Ancora una volta si è tenuta oggi pomeriggio l'inaugurazione del Presepe Meccanico, uno dei classici appuntamenti delle festività natalizie.

Un'opera allestita all'interno di quella che un tempo era una semplice rimessa, ora un vero e proprio capolavoro artigianale che si estende su ben 15 metri quadrati. Le statue, alcune delle quali raggiungono i 40 centimetri di altezza, conferiscono un realismo e una grandiosità inusuali per una rappresentazione domestica, immergendo i visitatori in un'atmosfera senza tempo.

Il presepe ripropone la Natività con una cura meticolosa per i dettagli, richiamando l'iconografia delle "Statue d'Europa" e portando a Pray un piccolo angolo della Betlemme più tradizionale, con la sacra famiglia al centro della scena. Ciò che rende unica l'opera sono gli effetti scenici integrati: dall'alternarsi suggestivo di luci che simulano il passaggio dal giorno alla notte fino alla riproduzione di paesaggi innevati che evocano la fredda bellezza delle notti invernali.



L'iniziativa, frutto di ore e ore di lavoro e di una dedizione instancabile, nasce dal puro desiderio di condividere la gioia e il messaggio di speranza del Natale con la comunità. La generosità del suo creatore è il vero motore di questa affascinante esposizione. Il presepe è visitabile tutti i giorni, in via Primo Maggio 33, fino all'11 gennaio 2026. mentre le sue porte si aprono al pubblico a partire dalle 16.30. Un'occasione imperdibile per riscoprire il vero spirito del Natale e ammirare un'opera d'arte frutto di pura passione, che testimonia come un semplice luogo possa diventare il custode di una grande magia.