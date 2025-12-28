Grande spettacolo a Mosso: Presepe Gigante, fiaccolata e falò di Natale FOTO e VIDEO

La tradizione ha prevalso sul maltempo. Il Falò di Marchetto, appuntamento profondamente radicato nella vigilia natalizia, si è svolto nonostante le condizioni atmosferiche avverse dei giorni precedenti, confermandosi un momento di forte partecipazione e identità collettiva.

Protagonista della serata è stata l’imponente catasta di rami alta circa 12 metri che, una volta accesa, ha continuato a bruciare per quasi due ore. Il falò ha illuminato l’anfiteatro naturale nei pressi dell’area giochi della frazione di Marchetto, conosciuta come Bunda, offrendo un colpo d’occhio suggestivo e carico di significato.

L’iniziativa, che ogni anno riporta al centro il valore dell’incontro e del ritrovarsi insieme, è stata resa possibile grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco di Mosso e degli abitanti di Marchetto, con il supporto della squadra A.I.B. di Valdilana e il patrocinio del Comune di Valdilana.

Nonostante la pioggia dei giorni precedenti, la risposta della comunità è stata significativa, a testimonianza di un rituale collettivo che continua a rappresentare un momento di condivisione e continuità della tradizione locale.