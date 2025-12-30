Zumaglia, auto perde il controllo, giovane passeggera ferita

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella serata di ieri lunedì 29 dicembre a Zumaglia, all’altezza dell’impianto depuratore Cordar. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bioglio e un equipaggio del 118.

Secondo quanto ricostruito dai militari, le avverse condizioni meteo, con strada sdrucciolevole e scarsa illuminazione, hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente, un uomo classe 2006 residente a Cossato. L’automobile ha terminato la marcia fuori dalla sede stradale, andando a impattare contro il muro perimetrale del depuratore, provocando lievi danni materiali.

L’unica persona rimasta ferita è stata la passeggera, anche lei classe 2006, residente a Zumaglia, che ha riportato lievi contusioni a un ginocchio.