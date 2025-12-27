Coggiola celebra Santo Stefano con la musica

Grande partecipazione di pubblico a Coggiola dove nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, si è tenuto il Concerto di Santo Stefano. A esibirsi, nella chiesa parrocchiale del paese, il Corpo Musicale G. Verdi di Coggiola, diretto da Andrea Vaudano. L'esibizione ha trovato l'apprezzamento dei presenti e colto numerosi applausi.
