A Cerrione i Carabinieri incontrano i cittadini: focus su sicurezza e prevenzione dei reati

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel segno della prossimità e del dialogo con il territorio. Nella serata del 23 dicembre, presso il salone parrocchiale della frazione Vergnasco del comune di Cerrione, si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla sicurezza partecipata e alla prevenzione dei reati, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

All'evento, svoltosi in un clima di proficua collaborazione, hanno preso parte una ventina di cittadini, desiderosi di approfondire le tematiche legate alla tutela della propria incolumità e dei propri beni. L’incontro ha visto la partecipazione attiva del sindaco di Cerrione Davide Chiarletti, a testimonianza della sinergia costante tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. Il comandante della Stazione Carabinieri di Salussola, relatore della serata, ha illustrato le principali strategie di contrasto ai reati predatori, quali furti in abitazione e truffe, fornendo consigli pratici e accorgimenti utili per innalzare il livello di protezione delle dimore.

Durante il dibattito sono state approfondite le modalità con cui i malviventi agiscono solitamente e l'importanza di segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112 ogni movimento o veicolo sospetto. "Questi momenti di confronto sono fondamentali per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini – è stato sottolineato durante l'incontro – poiché la sicurezza non si attua solo con il controllo del territorio, ma anche attraverso una cittadinanza informata, vigile e collaborativa".

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di incontri informativi che il Comando Provinciale di Biella sta promuovendo in tutta la provincia, con l'obiettivo di rafforzare il legame di fiducia con la popolazione e garantire una presenza rassicurante e costante sul territorio.