Nuovi libri in arrivo per la biblioteca comunale di Gaglianico

La fornitura è stata affidata a due librerie che hanno sede a Biella

La Biblioteca Comunale di Gaglianico si prepara ad accogliere nuovi libri sugli scaffali. Con una determina approvata a inizio mese l’Amministrazione comunale ha deciso di investire nell’ampliamento del patrimonio librario, con l’obiettivo di offrire ai cittadini una scelta sempre più ampia e aggiornata.

La fornitura è stata affidata a due librerie che hanno sede a Biella. L’importo complessivo dell’acquisto è pari a 882,18 euro, cifra esente IVA, rientrante nei limiti che consentono l’affidamento diretto previsto dalla normativa vigente.

Come si legge nel documento, la scelta del fornitore è avvenuta nel rispetto delle leggi in materia di appalti pubblici, tracciabilità dei pagamenti e trasparenza amministrativa.

s.zo.

