Sole a Santo Stefano, l'invito: “Venite a visitare il Presepe di Rivò”

Perchè non approfittare della bella giornata di sole per osservare da vicino il tradizionale Presepe di Rivò, situato nel comune di Coggiola? Dagli organizzatori è giunto un invito ai visitatori per il giorno di Santo Stefano: “Oggi si preannuncia un momento spettacolare per una bella passeggiata al Presepe gigante di Rivò a Coggiola – si legge sul post sui canali social ufficiali - Le strade sono pulite, il cielo è terso: mettetevi un paio di scarpe comode e venite a divertirvi con noi”.

Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, tutti i giorni, dalle 10 alle 22, dall'8 dicembre al 16 gennaio. Come ogni anno, la piccola frazione del paese ospita più di 150 personaggi ad altezza naturale che animano cortili, vicoli e case della borgata, così da ricreare antichi mestieri e scene della tradizione.