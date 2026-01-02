Vallanzengo, approvato il progetto per il recupero dell’ex forno comunale

La Giunta comunale di Vallanzengo ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione dell’edificio comunale denominato “ex forno”. L’intervento rientra nelle Strategie territoriali di area omogenea previste dall’Accordo per la Coesione, firmato il 7 dicembre 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio.

Il progetto del Comune di Vallanzengo è stato presentato nell’ambito dell’avviso regionale dedicato all’elaborazione dei Piani di intervento, con il GAL Montagne Biellesi individuato come capofila. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 76.248,61 euro, di cui 68.623,75 euro finanziati tramite contributo regionale e 7.624,86 euro a carico del Comune, pari al 10% del totale.

Con una nota del 28 gennaio 2025, la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente l’assegnazione del contributo richiesto. Successivamente, con apposita variazione di bilancio, l’Amministrazione comunale ha stanziato la quota di cofinanziamento di propria competenza. Le risorse regionali sono state poi formalmente iscritte a bilancio con determinazione regionale del 30 aprile 2025.

Il progetto esecutivo è stato depositato il 12 dicembre 2025.

I lavori prevedono un importo complessivo di 51.900 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, mentre le somme a disposizione della stazione appaltante ammontano a 24.348,61 euro, includendo spese tecniche, IVA, contributi e imprevisti. È stato inoltre acquisito il CUP relativo all’intervento.