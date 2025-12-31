Stasera la ciaspolata di Capodanno lungo uno dei percorsi più suggestivi dell’Oasi Zegna

Per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno immersi nella magia della montagna, è in programma per oggi una speciale Ciaspolata di Capodanno al chiar di luna, lungo uno dei percorsi più suggestivi dell’Oasi Zegna. Un’esperienza serale pensata per chi desidera vivere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera autentica, circondato dal silenzio della neve e dai panorami dell’Alta Valsessera.

L’appuntamento è alle ore 21 presso il Monticchio Camere e Sport, in località Bocchetto Sessera, per la distribuzione delle ciaspole e un breve briefing pre-partenza. Alle 22 si partirà in direzione Chalet Massaro (località Moncerchio), seguendo un itinerario guidato che attraversa boschi e radure illuminate dalla luna.

All’arrivo i partecipanti verranno accolti con vin brulè, tè caldo, spumante e panettone. A partire dalle 23, lo Chalet Massaro farà da scenografia a un concerto sulla neve, per attendere insieme la mezzanotte e dare il benvenuto al nuovo anno tra natura, musica e festeggiamenti.











