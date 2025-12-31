 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 31 dicembre 2025, 12:00

Strona, è disposizione il nuovo calendario dei rifiuti

strona calendario

Strona, è disposizione il nuovo calendario dei rifiuti

È a disposizione, nel comune di Strona, il nuovo calendario dei rifiuti per il periodo relativo ai mesi da gennaio a giugno 2026. È presente anche un decalogo della riduzione dei rifiuti da adottare a casa e al lavoro. Inoltre, sono presenti numeri utili da contattare in caso di emergenza e il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori come plastica, cartone e carta.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore