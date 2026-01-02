A Quaregna Cerreto fa tappa il camper della Medicina di Prossimità

Nell’ambito del Progetto Camper “Cure primarie e territorio: l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) e la medicina di prossimità nell’ASL di Biella” il mezzo attrezzato per i servizi sanitari di prevenzione e informazione sarà a Quaregna Cerreto in piazza Verdi il 27 gennaio dalle 10 alle 16.
Il servizio è coordinato dall’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e alta incidenza di patologie croniche.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL di Biella e INMP, ente vigilato dal Ministero della Salute che per la prima volta in Italia supporta un intervento strutturato di medicina di prossimità dedicato alle cure primarie.
I servizi offerti ai cittadini ad accesso diretto, da parte dell’Infermiere IFeC sono:
● Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno
● Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso
● Sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale
● Promozione di corretti stili di vita
● Prevenzione degli incidenti domestici
● Screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì)
● Educazione sanitaria al paziente e al caregiver
● Supporto all’autogestione della terapia farmacologica
● Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico.