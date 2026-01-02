 / Benessere e Salute

Benessere e Salute | 02 gennaio 2026, 08:20

A Quaregna Cerreto fa tappa il camper della Medicina di Prossimità

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte, ASL di Biella e INMP, ente vigilato dal Ministero della Salute che per la prima volta in Italia supporta un intervento strutturato di medicina di prossimità dedicato alle cure primarie.

Nell’ambito del Progetto Camper “Cure primarie e territorio: l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) e la medicina di prossimità nell’ASL di Biella” il mezzo attrezzato per i servizi sanitari di prevenzione e informazione sarà a Quaregna Cerreto in piazza Verdi il 27 gennaio dalle 10 alle 16.

Il servizio è coordinato dall’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), con particolare attenzione alla prevenzione e alla medicina di iniziativa, fondamentali soprattutto in territori con popolazione anziana e alta incidenza di patologie croniche. 

I servizi offerti ai cittadini ad accesso diretto, da parte dell’Infermiere IFeC sono: 

● Rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno 

● Informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso 

● Sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 

● Promozione di corretti stili di vita 

● Prevenzione degli incidenti domestici 

● Screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì) 

● Educazione sanitaria al paziente e al caregiver 

● Supporto all’autogestione della terapia farmacologica 

● Informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

s.zo.

