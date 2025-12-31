A Callabiana si inizia il nuovo anno con la Caccia al Tesoro Itinerante

A Callabiana è in programma un nuovo appuntamento dedicato a tutta la famiglia. Domani, 1° gennaio, a partire dalle 14.30, in frazione Trabbia, avrà inizio la Caccia al Tesoro Itinerante che saprà conquistare e coinvolgere grandi e piccoli. Seguirà poi una merenda canora. È presente una navetta gratuita che partirà alle 14 da frazione Nelva.