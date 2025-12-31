A Callabiana si inizia il nuovo anno con la Caccia al Tesoro Itinerante

A Callabiana è in programma un nuovo appuntamento dedicato a tutta la famiglia. Domani, 1° gennaio, a partire dalle 14.30, in frazione Trabbia, avrà inizio la Caccia al Tesoro Itinerante che saprà conquistare e coinvolgere grandi e piccoli. Seguirà poi una merenda canora. È presente una navetta gratuita che partirà alle 14 da frazione Nelva.
In Breve
mercoledì 31 dicembre
martedì 30 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Il grazie della Lista civica INSIEME PER CHIAVAZZA
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon 2026