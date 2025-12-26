 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 26 dicembre 2025, 09:30

Alba da favola in Valle Cervo, lo scatto da Montesinaro

valle cervo

Alba da favola in Valle Cervo, lo scatto da Montesinaro (foto di Alberto Cabarle)

Questa mattina, 26 dicembre, l'alta Valle Cervo si è risvegliata con un'alba da favola. Lo scatto, realizzato a Montesinaro, caratteristica frazione di Piedicavallo, è opera di Alberto Cabarle.

g. c.

