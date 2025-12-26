 / Cossato e Cossatese

Lessona conferma il contributo “Benvenuto Bebè” per il 2025

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale

Il Comune di Lessona anche per l’anno 2025 ha previsto l’erogazione del contributo denominato “Benvenuto Bebè”, un intervento a sostegno delle famiglie che prevede un contributo economico di 300 euro per ogni minore nato nel corso dell’anno e residente nel Comune.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale, che ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche comunali a favore della famiglia ed è in continuità con quanto già attuato negli anni precedenti.

A rendere possibile l'iniziativa è bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove sussiste apposito stanziamento che consente di sostenere la relativa spesa.

s.zo.

