Presepi nel Mondo, si può visitare la mostra a Borriana

Non solo pranzi e cene in compagnia degli amici e dei familiari. Le festività di Natale sono anche una buona occasione per visitare le tante mostre di presepi distribuite in tutti i paesi del Biellese. Come a Borriana dove ne è allestita una, all'Oratorio San Bernardo, dal titolo “Presepi nel Mondo”.

“Grazie a chi ha lavorato per realizzare tutto questo che rende omaggio al nostro paese – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Venite a visitare i nostri Presepi, siamo aperti fino alle 17.30”.