CRONACA | 25 dicembre 2025, 08:30

Incidenti alla Vigilia di Natale a Vigliano e Valdilana, una donna in ospedale

Sul posto sono arrivati 118 e Carabinieri.

incidenti vigilia

Incidenti alla Vigilia di Natale a Vigliano e Valdilana, una donna in ospedale (foto di repertorio)

Vigilia di Natale da dimenticare per una donna rimasta coinvolta in un sinistro stradale tra due mezzi. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 dicembre, nel comune di Vigliano Biellese.

La conducente è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Anche a Valdilana, nella zona della Panoramica Zegna, è stato segnalato un incidente autonomo. In questo caso la persona alla guida non avrebbe riportato conseguenze gravi. 

g. c.

