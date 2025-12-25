Incidenti alla Vigilia di Natale a Vigliano e Valdilana, una donna in ospedale

Vigilia di Natale da dimenticare per una donna rimasta coinvolta in un sinistro stradale tra due mezzi. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 dicembre, nel comune di Vigliano Biellese.
La conducente è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.
Anche a Valdilana, nella zona della Panoramica Zegna, è stato segnalato un incidente autonomo. In questo caso la persona alla guida non avrebbe riportato conseguenze gravi.