Biella, celebrazioni in Duomo. Vescovo Farinella: “Ogni giorno diventi un Natale vissuto nella fede” FOTO

Giornata di festa a Biella per le celebrazioni di Natale in Duomo. Alle 10.15 di oggi, 25 dicembre, ha avuto luogo il Solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto Farinella.

Alla funzione hanno preso parte famiglie, giovani e molti fedeli. Queste le parole del vescovo di Biella, apparse sui suoi canali social: “Oggi la sapienza della Chiesa ci consegna una frase non semplice: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». In queste parole del Vangelo di Giovanni c’è il cuore del Natale, c’è il cuore della Rivelazione. Dio non rimane altrove, non osserva la storia da lontano. Al contrario, il Verbo entra nel tempo, prende dimora nella nostra realtà, accetta di essere coinvolto nella vita degli uomini”.

E aggiunge: “Il Natale dice che Dio ha scelto la vicinanza. Ha scelto di farsi incontrare dentro l’umano, dentro ciò che conosciamo: la nascita, le relazioni, la fatica di crescere, la fragilità del corpo. Cristo prende su di sé la nostra carne, la abita fino in fondo, la assume senza riserve. Per questo in Gesù, Dio conosce dall’interno la gioia e il dolore, l’attesa e la ferita, la luce e l’ombra della nostra condizione. Conosce l’uomo come solo un uomo sa fare, e lo ama in quanto tale. Questa scelta ha un peso enorme. Dio ha voluto abitare come uomo tra gli uomini. Ha condiviso il nostro modo di vivere, il nostro tempo, le nostre strade. Ha reso la vita quotidiana il luogo del suo passaggio”.

“Per questo il Natale non resta chiuso in una celebrazione: tocca il modo in cui viviamo, il modo in cui guardiamo gli altri, il modo in cui attraversiamo le nostre giornate. Ogni spazio umano può diventare dimora di Dio - conclude Monsignor Farinella - Lasciamo che questa verità scenda in profondità, plasmi il cuore e orienti i gesti, perché ogni giorno diventi un Natale vissuto nella fede, nella speranza e nella carità. Buon Natale a tutti”.