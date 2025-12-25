A Castelletto Cervo il Natale è di casa, bei gesti per gli over 75 e i nuovi nati

L'amministrazione comunale di Castelletto Cervo è stata protagonista di lodevoli iniziative in vista del Natale. Lo rende noto sui propri canali social: “Abbiamo voluto portare un piccolo augurio alle nostre cittadine e ai nostri cittadini over 75: sono stati distribuiti oltre 70 panettoni, accompagnati da un sacchetto di riso. Un gesto semplice che si affianca alle spese solidali realizzate in collaborazione con la Parrocchia, per essere vicini a chi ha più bisogno. E infine un piccolo pensiero anche ai nuovi nati, simbolo di speranza e di futuro per la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile queste iniziative. Buon Natale e Buone Feste”.