A Castelletto Cervo il Natale è di casa, bei gesti per gli over 75 e i nuovi nati

L'amministrazione comunale di Castelletto Cervo è stata protagonista di lodevoli iniziative in vista del Natale. Lo rende noto sui propri canali social: “Abbiamo voluto portare un piccolo augurio alle nostre cittadine e ai nostri cittadini over 75: sono stati distribuiti oltre 70 panettoni, accompagnati da un sacchetto di riso. Un gesto semplice che si affianca alle spese solidali realizzate in collaborazione con la Parrocchia, per essere vicini a chi ha più bisogno. E infine un piccolo pensiero anche ai nuovi nati, simbolo di speranza e di futuro per la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile queste iniziative. Buon Natale e Buone Feste”.
In Breve
giovedì 25 dicembre
mercoledì 24 dicembre
martedì 23 dicembre
lunedì 22 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Nuove assunzioni per il Comune di Biella
Usciti i bandi per tre concorsi