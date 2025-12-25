Biellese in e-bike: sulla Serra e dintorni, l'itinerario invernale FOTO

Uscita pianificata ma confermata solo alle 8:30 del mattino, con Biella ancora sotto la pioggia.

Il programma è intenso, anche se chilometraggio e dislivello sono tutto sommato più che accettabili.

Lo start è previsto a Zimone, con un immediato ingresso nei boschi circostanti: la prima parte che si snoda sulle colline tra Zimone, Salussola, Prelle... e prevede: Monte Orsetto, Sette Fontane (da non confondere con quelle della Muanda), Colle Big Bench, Lago di Bertignano, Cascina Vanotta, Santa Elisabetta, Torre S. Lorenzo, Roc della Regina (assolutamente da non perdere, si narra che nella pietra fosse stata sepolta una regina…), S59, quindi Prelle, Cascina Lajasso; poi Salussola: Cascina Carengo; Lago Bosi e poi Salomone: Chiesa San Martino.

Terminato il primo andirivieni sulle colline, si scende a Cavaglià per S40 (spettacolare single track) in direzione Morzano, aggirando così il lago di Viverone e puntando direttamente alle colline moreniche di Azeglio.

Costeggiamo la “Polveriera”, ormai in disuso, puntando alla Madonna della Cella (altro posto da visitare assolutamente). L’intersecarsi di piste e sentieri in quella zona è davvero un labirinto in cui è facile perdersi.

Il tratto successivo è un altro passaggio molto divertente, il “Sapel da Bras”. Peccato che la giornata super uggiosa ci precluda la vista panoramica, ma ci accontentiamo. Scendiamo alla Garlasca per raggiungere “le palafitte di Viverone”. Ovviamente non sono le originali, ma una replica turistica a bordo lago, peraltro poco curate e da visitare con un po’ di cautela.

Attraversata la statale, saliamo verso la Schiavenza per raggiungere il “Gesiun” (ruderi della chiesa romanica del 1202).

Ultimo sforzo (questa volta non da poco) per raggiungere la cresta della Serra (un paio di tratti di spintage, comunque di poche decine di metri) che ci porta lungo un ultimo piacevole single track fino a Zimone, a pochi metri dalle auto.

Giro molto particolare, interessante e piacevole, oltre che adatto alla stagione.

Fondo parecchio bagnato ma pedalabile, anche se con attenzione.

Chiudiamo con 49,02 km, 1.011 d+ in 5h40m.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella e venite con noi… NON COSTA NULLA!! (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi).

Foto e video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.