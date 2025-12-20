Vigliano, piazza Martiri in festa con il Mercatino di Natale e la polenta concia da asporto

Una giornata di festa per tutta la famiglia con corsa, mercatini, spettacolo teatrale e le tradizioni natalizie viglianesi.
Domenica 21 dicembre, dalle 9 alle 17, Piazza Martiri Partigiani si trasformerà nel cuore pulsante del Natale viglianese con il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, organizzato dalla Nuova ACAV (Associazione Commercianti e Artigiani di Vigliano Biellese), in collaborazione con la Pro Loco Vigliano e la Podistica Vigliano, con il patrocinio del Comune.
La piazza sarà dominata dal grande albero di Natale alto 4 metri, addobbato con 200 palline decorate dai bambini delle scuole di Vigliano e illuminato dalle luci. Un simbolo di comunità che unisce le generazioni e accende l'atmosfera delle feste.
La Corsa dei Babbi Natale
La giornata inizierà con la Corsa dei Babbi Natale, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dalla Podistica Vigliano in collaborazione con la Pro Loco.
Dettagli della corsa:
• Ritrovo: ore 8.30 in Largo Stazione presso la sede Pro Loco
• Partenza: ore 10.00
• Percorso: camminata di circa 5 km a passo libero
• Iscrizione: 5€ (bambini fino a 12 anni gratuito)
Premi e sorprese:
• Omaggio per i primi 100 iscritti offerto dalla Podistica Vigliano
• Premi ai primi 3 gruppi più numerosi offerti dalla Pro Loco
• Ricco ristoro finale offerto dalla Pro Loco Vigliano
• Abbigliamento natalizio gradito
• Premio speciale ai due Babbi Natale più originali
La manifestazione è regolarmente assicurata con assistenza medica e presenza della Croce di Malta. L'evento si svolgerà con qualsiasi tempo.
Informazioni e iscrizioni: 349 102 3364 | 328 786 7041
Il Villaggio: mercatini, tradizioni e divertimento
Dalle 9 alle 17 Piazza Martiri si animerà con numerose attività per grandi e piccini:
Mercatino Hobbisti
Artigiani, commercianti e creativi locali esporranno le loro creazioni, offrendo idee regalo uniche e prodotti del territorio. Un'occasione per sostenere la produzione locale e scoprire l'eccellenza artigianale viglianese.
La casa di Babbo Natale
I più piccoli potranno fare la foto con Babbo Natale e consegnargli le loro letterine, in un'atmosfera magica che renderà indimenticabile l'attesa del 25 dicembre.
Polenta e Concia
Dalle 12, la Pro Loco servirà la tradizionale polenta e concia da asporto, accompagnata da bevande calde, vin brulè e altre specialità per scaldarsi in compagnia. Una tradizione che unisce gusto e convivialità.
Spettacolo teatrale "Natale con Stile"
Alle 16, in Piazza Martiri, appuntamento con lo spettacolo teatrale "Natale con Stile", scritto e interpretato da Francesco Logoteta di Vigliano, con l'audio curato da Simona Fusetta.
Uno spettacolo pensato per intrattenere grandi e piccini, che porterà sul palco la magia del Natale attraverso risate, emozioni e la calda atmosfera del teatro di piazza. Un momento di condivisione culturale che arricchisce la proposta del Villaggio e valorizza il talento locale.