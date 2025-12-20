Vigliano, piazza Martiri in festa con il Mercatino di Natale e la polenta concia da asporto

Una giornata di festa per tutta la famiglia con corsa, mercatini, spettacolo teatrale e le tradizioni natalizie viglianesi.

Domenica 21 dicembre, dalle 9 alle 17, Piazza Martiri Partigiani si trasformerà nel cuore pulsante del Natale viglianese con il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, organizzato dalla Nuova ACAV (Associazione Commercianti e Artigiani di Vigliano Biellese), in collaborazione con la Pro Loco Vigliano e la Podistica Vigliano, con il patrocinio del Comune.

La piazza sarà dominata dal grande albero di Natale alto 4 metri, addobbato con 200 palline decorate dai bambini delle scuole di Vigliano e illuminato dalle luci. Un simbolo di comunità che unisce le generazioni e accende l'atmosfera delle feste.

La Corsa dei Babbi Natale

La giornata inizierà con la Corsa dei Babbi Natale, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dalla Podistica Vigliano in collaborazione con la Pro Loco.

Dettagli della corsa:

• Ritrovo: ore 8.30 in Largo Stazione presso la sede Pro Loco

• Partenza: ore 10.00

• Percorso: camminata di circa 5 km a passo libero

• Iscrizione: 5€ (bambini fino a 12 anni gratuito)

Premi e sorprese:

• Omaggio per i primi 100 iscritti offerto dalla Podistica Vigliano

• Premi ai primi 3 gruppi più numerosi offerti dalla Pro Loco

• Ricco ristoro finale offerto dalla Pro Loco Vigliano

• Abbigliamento natalizio gradito

• Premio speciale ai due Babbi Natale più originali

La manifestazione è regolarmente assicurata con assistenza medica e presenza della Croce di Malta. L'evento si svolgerà con qualsiasi tempo.

Informazioni e iscrizioni: 349 102 3364 | 328 786 7041

Il Villaggio: mercatini, tradizioni e divertimento

Dalle 9 alle 17 Piazza Martiri si animerà con numerose attività per grandi e piccini:

Mercatino Hobbisti

Artigiani, commercianti e creativi locali esporranno le loro creazioni, offrendo idee regalo uniche e prodotti del territorio. Un'occasione per sostenere la produzione locale e scoprire l'eccellenza artigianale viglianese.

La casa di Babbo Natale

I più piccoli potranno fare la foto con Babbo Natale e consegnargli le loro letterine, in un'atmosfera magica che renderà indimenticabile l'attesa del 25 dicembre.

Polenta e Concia

Dalle 12, la Pro Loco servirà la tradizionale polenta e concia da asporto, accompagnata da bevande calde, vin brulè e altre specialità per scaldarsi in compagnia. Una tradizione che unisce gusto e convivialità.



Spettacolo teatrale "Natale con Stile"

Alle 16, in Piazza Martiri, appuntamento con lo spettacolo teatrale "Natale con Stile", scritto e interpretato da Francesco Logoteta di Vigliano, con l'audio curato da Simona Fusetta.

Uno spettacolo pensato per intrattenere grandi e piccini, che porterà sul palco la magia del Natale attraverso risate, emozioni e la calda atmosfera del teatro di piazza. Un momento di condivisione culturale che arricchisce la proposta del Villaggio e valorizza il talento locale.