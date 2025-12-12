Scuola Pallavolo Biellese, direzione Cuorgnè per Serie C e D

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di presentare un altro lungo weekend di volley. In Serie C, la Ilario Ormezzano Sai SPB affronterà l’ultima trasferta dell’anno: sabato alle 17.30 a Cuorgnè contro Alto Canavese Volley. Stessa location e stesso avversario per la M-AppHotel SPB in Serie D, che sarà però di scena alle 20.30.

Il vice-allenatore Simone Nicolo presenta il match della prima squadra: “Siamo molto soddisfatti di come è andato l’ultimo weekend, sia per i risultati ottenuti che per la qualità del gioco espressa. Contro Ovada abbiamo mostrato una buona solidità, mentre le due partite di Coppa Piemonte sono state fondamentali per farci acquisire ancora più consapevolezza delle nostre capacità. Il match contro Pavic – squadra esperta e abituata a lottare ai vertici – ci ha confermato che possiamo giocarcela alla pari con tutti, avversari di alto livello compresi. Per quanto riguarda la trasferta di Cuorgnè, non dobbiamo lasciarci ingannare dalla classifica: Alto Canavese ha ottime qualità e, avendo pochi punti, può essere pericoloso perché non ha nulla da perdere. Manteniamo alta la guardia a proseguiamo nel nostro lavoro, come abbiamo fatto finora: con impegno, determinazione e spirito di squadra”.

Aggiunge il giovane libero Simone Murdaca: “Sabato scenderemo in campo molto motivati e con la voglia di dare un seguito a quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime partite. Ci aspettiamo un avversario agguerrito, che non ci regalerà nulla e di questo siamo consapevoli. Quando ho saputo che avrei condiviso il ruolo con un libero esperto come Marco Carlotto mi sono entusiasmato, perché so che da lui posso imparare davvero tanto”.