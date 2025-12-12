TeamVolley, a Trecate in cerca di riscatto

Dopo due sconfitte consecutive nel girone nazionale di Serie B2, il TeamVolley Lessona cerca riscatto in trasferta. Le biancoblù saranno impegnate sabato alle 17 al PalaAgil di Trecate, contro la giovane Igor Volley. Il commento del vice-allenatore Ivan Turcich: “Igor ha pochi punti, ma anche noi non stiamo vivendo un momento facile. Stiamo sprecando tante occasioni, troppe situazioni specifiche e troppi set. Questa partita deve essere sfruttata come un “giro di boa”: dimentichiamo gli ultimi risultati e cambiamo l’impostazione mentale. Una gara quindi importante, da non sbagliare. Loro sono giovani, hanno obiettivi ambiziosi di crescita. Non deve essere un ostacolo: dobbiamo premere a fondo sull’acceleratore e prendere i tre punti, se vogliamo recuperare qualche posizione in classifica e giocarci il campionato che meritiamo”.

Aggiunge la schiacciatrice Alessia Cavaliere: “Trecate è un’avversaria giovane, di sicuro ha molta voglia di far bene. Proprio per questo, sabato dovremo cercare di essere ordinate e pazienti, provare a limitare gli errori e non perdere lucidità. Tutte le partite di Serie B2 sono competitive: nessuna squadra regala punti e altrettanto dobbiamo fare anche noi. Ad oggi abbiamo più sconfitte che vittorie e le ultime uscite non sono certamente state tra le migliori, ma la stagione è molto lunga e le capacità ci sono”.

PRIMA DIVISIONE TST Girone D - 8 a giornata Palestra S.M. “F. Petrarca” di Gaglianico (BI)

Gaglianico Volley School – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3 (12-25/17-25/11-25) BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola 3, Boggiani 3, Sola 20, Lanari ne, Cena ne, Gariazzo 3, Masserano 10, Floris ne, Caffaro 10, Pivotto 6, Barengo 11, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich.

Coach Ivan Turcich: “Partita in totale controllo. Avevamo qualche giocatrice acciaccata, quindi ne abbiamo approfittato per far ruotare le ragazze anche fuoriruolo. Il tutto in previsione dello scontro diretto che disputeremo sabato sera a Lessona. Ognuna di loro ha risposto bene, abbiamo messo nel sacco tre punti e siamo soddisfatti del margine accumulato. Adesso pensiamo a San Giacomo”.