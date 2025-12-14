TeamVolley perfetto, a Trecate arrivano i tre punti

Il TeamVolley Lessona torna alla vittoria: 3-0 netto e mai in discussione al PalaAgil di Trecate. Le biancoblù non hanno concesso nulla al giovane e imprevedibile Igor Volley. Tre punti per tornare a scalare la classifica in Serie B2 nazionale.

Starting six esperto per le lessonesi: Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Bonini e Barbonaglia centrali, capitan Fizzotti libero. Il TeamVolley cerca di mettere le cose in chiaro già in avvio di primo set e scappa via. La panchina novarese chiama time-out sul 6-12: metà dei punti biancoblù sono derivati da errori delle padrone di casa. Sul 10-17 il gioco è di nuovo fermo, dopo un punto di Bordignon e ben quattro battute consecutive sbagliate da Trecate.

Un piccolo 3-0 invita coach Bellagotti a far rifiatare la sua truppa, poi il match riparte sulla falsariga precedente. Filippini scalda il braccio e allarga il gap, il 17-25 arriva da un’invasione novarese. La seconda frazione sembra annunciare una partita più equilibrata, ma il 3-1 iniziale viene vanificato da uno 0-7 del TeamVolley. Particolarmente ispirata (soprattutto al servizio) la centrale Barbonaglia. Le lessonesi gestiscono bene l’euforia della Igor e allungano sul 6-14, subiscono un paio di ottimi attacchi e di muri ben piazzati, poi tornano a cavalcare le imprecisioni di Trecate fino al secondo time-out sul 10-18. Filippini e Diego mettono a terra altri punti e sul 13-23 la giovane Barengo debutta al posto di Bonini.

Il 14-25 ha la firma di Diego. La coppia banda-opposto è scatenata anche in avvio di terzo set, Trecate deve spendere in fretta un doppio time-out (sul 5-10 e sul 5-12) che sa di resa. Barbonaglia torna a trovare soddisfazioni in attacco, il pomeriggio del PalaAgil è segnato. Quando il tabellone lampeggia 11-18 entrano in campo Daffara e Sola, a far rifiatare Caimi e Filippini. Un ace di Barbonaglia vale il 18-25 che consegna i tre punti al TeamVolley.

Coach Alessio Bellagotti commenta così: “Avevamo bisogno di questa vittoria, anche per come è arrivata. Siamo state attente, abbiamo dominato la partita stando sempre sul pezzo e facendo il nostro gioco. Bene la battuta. La qualità espressa e l’attenzione hanno limitato Igor, squadra giovane e fatta di individualità importanti che cresceranno con il tempo. C’è stata qualche piccola sbavatura, ma sappiamo di non essere perfette. I tre punti fanno morale, questa settimana lavoreremo per prepararci a sfidare Lilliput in casa nostra, in un contesto che ci darà ancora più fiducia. Sarà l’ultima partita dell’anno, ci piacerebbe vedere il palazzetto pieno perché queste ragazze hanno bisogno di un grande supporto”.

Igor Volley Trecate – TEAMVOLLEY LESSONA 0-3 (17-25/14-25/18-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, 2 Daffara 2, Diego 10, Bordignon 5, Sola, Cavaliere, Bonini 2, Barbonaglia 10, Macchieraldo ne, Barengo, Filippini 13, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.