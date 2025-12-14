Scuola Pallavolo Biellese, altra vittoria per la Serie C

Altri tre punti per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La Ilario Ormezzano Sai SPB espugna 3-1 il campo di Cuorgnè: quella contro Alto Canavese Volley è la quarta vittoria consecutiva degli arancioblù in Serie C.

Le parole del direttore sportivo Oscar Zaramella: “Posso dire che l’obiettivo erano i tre punti. Dovevamo anche consolidare i risultati - piuttosto sorprendenti - delle dirette concorrenti e ce l’abbiamo fatta. Alto Canavese è una squadra che non merita la classifica che ha al momento. Noi abbiamo affrontato la partita un po’ rilassati, alla fine ne è uscita fuori una prestazione non eccelsa ma quello che c’era da fare l’abbiamo fatto. Tutta la squadra ha girato bene, nessuno ha spiccato in modo particolare. Un buon test, con un’importante differenza tecnica, che ci prepara al match di sabato al Forum contro Pavic”.

Alto Canavese Volley – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 1-3 (22-25/25-19/17-25/23-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario 1, Agostini 12, Sensi 11, Stragiotti, Maretti, Antonov 5, Graziano 6, Despaigne 21, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo