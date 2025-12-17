Franceschini (FdI Biella):“Minaccia infame e sovversiva. Chi tocca Giorgia Meloni tocca l’Italia”

“Quanto accaduto a Marina di Pietrasanta è di una gravità inaudita. Una scritta vergognosa, “spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla “Br”, riporta alla luce fantasmi che pensavamo sepolti. È un messaggio eversivo, codardo, che richiama la stagione più buia della nostra Repubblica. E non può – non deve – passare sotto silenzio”.



“Non ci sto. Non ci stiamo. Chi minaccia il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, eletto dal popolo e guida legittima della Nazione, minaccia tutti noi. Minaccia la democrazia, la libertà, la sovranità popolare. E chi si nasconde dietro simboli del terrore per lanciare messaggi di morte, sappia che troverà un muro invalicabile: quello di un’Italia che non ha paura, che non si piega, che non dimentica”.



“Esprimo la mia totale, incondizionata solidarietà a Giorgia Meloni. Donna coraggiosa, madre, leader, bersaglio di un odio vile che non ci appartiene. A chi pensa di fermarla con la violenza, rispondo con fermezza: non arretreremo di un millimetro. Saremo più uniti, più determinati, più fieri delle nostre radici”.



“Chi tocca Giorgia Meloni, tocca l’Italia. E noi l’Italia la difenderemo, ovunque, con ogni mezzo democratico, con ogni parola, con ogni gesto. Senza paura. Con la schiena dritta”.