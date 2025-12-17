 / POLITICA

POLITICA | 17 dicembre 2025, 18:03

Franceschini (FdI Biella):“Minaccia infame e sovversiva. Chi tocca Giorgia Meloni tocca l’Italia”

"Non arretreremo di un millimetro"

Franceschini (FdI Biella):“Minaccia infame e sovversiva. chi tocca Giorgia Meloni tocca l’Italia. non arretreremo di un millimetro.”

Franceschini (FdI Biella):“Minaccia infame e sovversiva. chi tocca Giorgia Meloni tocca l’Italia. non arretreremo di un millimetro.”

“Quanto accaduto a Marina di Pietrasanta è di una gravità inaudita. Una scritta vergognosa, “spara a Giorgia”, accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla “Br”, riporta alla luce fantasmi che pensavamo sepolti. È un messaggio eversivo, codardo, che richiama la stagione più buia della nostra Repubblica. E non può – non deve – passare sotto silenzio”.

“Non ci sto. Non ci stiamo. Chi minaccia il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, eletto dal popolo e guida legittima della Nazione, minaccia tutti noi. Minaccia la democrazia, la libertà, la sovranità popolare. E chi si nasconde dietro simboli del terrore per lanciare messaggi di morte, sappia che troverà un muro invalicabile: quello di un’Italia che non ha paura, che non si piega, che non dimentica”.

“Esprimo la mia totale, incondizionata solidarietà a Giorgia Meloni. Donna coraggiosa, madre, leader, bersaglio di un odio vile che non ci appartiene. A chi pensa di fermarla con la violenza, rispondo con fermezza: non arretreremo di un millimetro. Saremo più uniti, più determinati, più fieri delle nostre radici”.

“Chi tocca Giorgia Meloni, tocca l’Italia. E noi l’Italia la difenderemo, ovunque, con ogni mezzo democratico, con ogni parola, con ogni gesto. Senza paura. Con la schiena dritta”.

Cristiano Franceschini Segretario Provinciale Fratelli d’Italia Biella, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore