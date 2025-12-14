Natale solidale, a Biella Forza Italia Giovani è al fianco delle fasce più deboli

Forza Italia Giovani promuove il progetto “Natale solidale”, un’iniziativa rivolta alle persone più fragili, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e un segnale di vicinanza in occasione delle festività natalizie. Il ricavato sarà consegnato all’emporio alimentare di Biella gestito dalla Caritas che provvederà a consegnarlo alle persone più bisognose.

“Il nostro gruppo è in costante crescita, non solo nei numeri ma soprattutto nello spirito di servizio e nell’attenzione al territorio – dichiara Edoardo Maiolatesi, coordinatore provinciale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani –. Con il progetto Natale solidale vogliamo dimostrare che l’impegno politico dei giovani passa anche e soprattutto dalla capacità di promuovere iniziative concrete, mettendo al centro le fasce più deboli e chi vive situazioni di difficoltà”.

Forza Italia Giovani conferma così il proprio impegno a favore della solidarietà, del volontariato e della partecipazione attiva dei giovani nella vita sociale del territorio.