Borse di studio, Zappalà (FdI): “Nessuno studente lasciato indietro, impegno mantenuto”

«La Regione Piemonte garantisce anche per l’anno accademico 2025/2026 la copertura del 100% delle borse di studio universitarie. Si conferma così una linea politica chiara, che Fratelli d’Italia sostiene con convinzione». Lo dichiara il consigliere regionale Fdi, Davide Zappalà.



«Di fronte all’aumento degli aventi diritto e delle risorse necessarie, la Regione ha dimostrato responsabilità e visione, investendo sul futuro dei giovani e sul valore del merito. È un risultato importante, che testimonia l’attenzione concreta al diritto allo studio e risponde alle polemiche strumentali».

«Desidero ringraziare il vicepresidente e assessore Elena Chiorino per il lavoro svolto e per l’impegno costante su questo tema strategico – conclude Zappalà –. Sostenere i giovani significa mettere i giovani nelle condizioni di restare, crescere e contribuire allo sviluppo del nostro territorio».