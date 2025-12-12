Esprimo la mia piena solidarietà al collega Paolo Zangrillo per le gravi provocazioni registrate a Firenze.
La caricatura e la strumentalizzazione non possono sostituire il confronto serio: colpire un ministro significa colpire anche il lavoro dell’intero Governo e di tutte le sue istituzioni”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in merito alle polemiche sollevate alla manifestazione Cgil di Firenze.
POLITICA | 12 dicembre 2025, 19:47
Pichetto: "Solidarietà al collega Paolo Zangrillo"
