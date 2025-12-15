A Roma l'assemblea del dipartimento Pensionati d'Italia, c'è anche il biellese Salvatore Tedesco

Domenica 7 dicembre a Roma, si è tenuta l’Assemblea del Dipartimento “Pensionati d’Italia“. Il tema era il ruolo dei pensionati e dell’età grande nella società di oggi. Presenti numerosi ospiti, tra cui il responsabile della regione Piemonte, il biellese Salvatore Tedesco, che hanno esposto le loro attività precedenti e i loro futuri programmi.

“Con i loro interventi, i parlamentari Giovanni Donzelli e Elisabetta Gardini hanno reso più significativa la nostra assemblea – riporta Tedesco - Il mio intervento si è concentrato in particolare su alcuni punti: la creazione a livello regionale di un Garante dei Pensionati e degli Anziani; la riduzione della Irpef nel cedolino della pensione; avere corsie preferenziali per visite specialistiche ed odontoiatriche; attraverso campagne ed interventi specifici garantire la sicurezza stradale e domestica; facilitare l’acquisizione di nuove competenze digitali; maggiori controlli nelle RSA; organizzare incontri con i nostri giovani di Gioventù Nazionale per trasmettere le nostre competenze, le nostre esperienze e valorizzare il loro entusiasmo. Ho ringraziato per la vicinanza al nostro dipartimento il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il vice presidente della regione Piemonte Elena Chiorino e il nostro consigliere regionale Davide Eugenio Zappalà”.