 / POLITICA

POLITICA | 17 dicembre 2025, 09:40

Auto, Pichetto sull'orientamento Ue: “Possibile revisione standard appare un segnale positivo”

Il ministro aggiunge: "Le soluzioni tecnologiche diverse dall’elettrico puro, come ibridi avanzati, idrogeno ed e-fuel, possono contribuire a sostenere la competitività dell’industria europea".

Auto, Pichetto sull'orientamento Ue: “Possibile revisione standard appare un segnale positivo”

Auto, Pichetto sull'orientamento Ue: “Possibile revisione standard appare un segnale positivo”

“L’orientamento annunciato dalla Commissione Ue in merito a una possibile revisione degli standard sulle emissioni dei veicoli dal 2035 appare nel complesso un segnale positivo, fermo restando che sarà necessario attendere il testo definitivo per analizzarne puntualmente contenuti e ricadute operative nonché le effettive dimensioni di questa apertura. È una linea che il governo italiano sostiene da sempre: le soluzioni tecnologiche diverse dall’elettrico puro, come ibridi avanzati, idrogeno ed e-fuel, possono contribuire a sostenere la competitività dell’industria europea e accompagnare una transizione equilibrata, anche sotto il profilo economico e sociale.” Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.

 

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore