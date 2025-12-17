Ronco Biellese, a Valeggio torna il Presepe Meccanico che incanta grandi e piccoli

Suscita sempre grande interesse il Presepe Meccanico di Valeggio, piccola frazione di Ronco Biellese, che costeggia la collina del Brich, in direzione di Vaglio-Pavignano. Qui, da molti anni, viene allestito un'opera magnifica che, puntualmente nel giorno dell'Immacolata, prende vita nelle luci e nel movimento delle numerose statuette.

Questa caratteristica rappresentazione natalizia è stata realizzata da Giovanni Longhini, residente in frazione, appassionato artista del lavoro manuale, sensibile al tema della Natività che interpreta nel suo presepio, ubicato in un piccolo atrio della viuzza che attraversa il caratteristico borgo di Valeggio.

“Ho sempre avuto questa passione – confida Longhini – e, con il tempo, ho imparato a ricreare paesaggi e statue in movimento: sono circa 30 personaggi che svolgono antichi mestieri. C'è chi raccoglie i prodotti della terra, chi ferra il cavallo. Ogni anno il presepe (largo 2 metri per 4 metri di lunghezza ndr), presenta sempre numerose novità. L'appello è rivolto alle famiglie e ai giovani: venite a visitarlo per un momento da trascorrere in allegria e serenità con i propri cari in attesa del Santo Natale”.