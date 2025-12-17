Carabinieri al Santuario di Oropa, lo scatto sotto la neve fa il giro del web

Oltre 1200 likes, con molte condivisioni e commenti di apprezzamenti. È quanto ha suscitato lo scatto apparso sulla pagina nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ritrae i militari dell'Arma nella valle di Oropa, ricoperto da un soffice manto di neve.

Il post recita queste parole: “Buongiorno dal Santuario di Oropa (Biella), dove la neve e il sole incorniciano la presenza rassicurante dei Carabinieri. Un augurio di buona giornata all'insegna della bellezza italiana e della sicurezza”. In breve tempo, il messaggio web è diventato virale e ha riscosso un seguito notevole.