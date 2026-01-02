Carta d’identità, dal 3 agosto 2026 addio alla cartacea

Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida anche se la scadenza riportata sul documento è successiva a tale data. È necessario sostituirla con una Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Si invita pertanto chi ne fosse ancora sprovvisto a sostituire la carta d'identità cartacea per tempo con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Coloro che siano in possesso unicamente della carta d’identità cartacea, sia in corso di validità che scaduta, devono chiederne la sostituzione con la carta d’identità elettronica (CIE).

La nuova CIE garantisce standard di sicurezza elevati e integra, oltre ai dati anagrafici, anche elementi biometrici e dispositivi anti-contraffazione.

È possibile richiedere la nuova carta già da ora, senza attendere la scadenza del documento attuale. Per farlo, è sufficiente prenotare un appuntamento sul portale ufficiale prenotazionicie.interno.gov.it, selezionando il proprio comune di residenza. La procedura è semplice, ma si raccomanda ai cittadini di non attendere l’ultimo momento, così da evitare sovraccarichi degli uffici nei mesi immediatamente precedenti alla scadenza.

