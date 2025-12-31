A Mongrando un presepe che unisce le generazioni

Nei giorni scorsi, a Mongrando, i bimbi delle scuole dell’infanzia hanno regalato un momento di grande emozione agli ospiti della RSA Ines e Piera Capellaro, inscenando per loro un bellissimo presepe vivente.

“Un incontro fatto di sorrisi, tenerezza e tradizione, dove le generazioni si sono unite in un gesto semplice ma profondamente significativo per tutta la comunità – spiega l'amministrazione comunale sui propri canali social - Grazie ai bambini, alle insegnanti, alle volontarie, al personale della RSA e alle famiglie che hanno reso possibile questa iniziativa, esempio concreto di comunità, cura e territorio che si incontrano”.